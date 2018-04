Wie bouwt het beste kampement tijdens de Zeeuws-Vlaamse Patrouille Kampioenschappen?

De scouts overnachten twee nachten in het bos en zijn afgesneden van alle moderne middelen. Ze hebben geen elektriciteit en moeten zelf hun kamp bouwen. Ze werken volgens een strakke planning en alles wat ze doen wordt door de jury in de gaten gehouden.

Een keuken bouwen en navigeren

Gisteravond arriveerden de jonge scouts en brachten ze voor het eerst de nacht door in hun tent in het bos. Vanochtend begonnen ze de dag met het opbouwen van hun eigen keukens. Vanmiddag stond een dagtocht op het programma waarbij de deelnemers zelf moesten navigeren.

De jongeren zijn afkomstig van verschillende scoutinggroepen uit Zeeuws-Vlaanderen. Al sinds 1968 vinden in Philippine de Patrouille Kampioenschappen plaats in het voorjaar. De winnaar wordt morgenmiddag bekend en mag door naar de landelijke scoutingwedstrijden in Baarn.