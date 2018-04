Hoek pakt leiding in periode weer over

Rik Impens viert een treffer met Fabian Wilson en fans (foto: Orange Pictures)

Na het gelijke spel van vorige week tegen Rijsoord was Hoek de koppositie in de derde periode kwijtgeraakt aan de tegenstander van vandaag 's-Gravenzande. Bij winst zou Hoek de leiding opnieuw kunnen pakken en de ploeg van trainer Jannes Tant begon goed. Daniel Akindayini werd door de keeper gevloerd in het zestienmetergebied. De bal ging op de stip en clubtopscorer Rik Impens benutte het buitenkansje. Daarna kwam 's-Gravenzande beter in de wedstrijd. Dit leidde tot kans voor Frank Broos, maar hij zag zien inzet stranden op de buitenkant van de paal. Vlak voor de rust kwam Hoek op 2-0, doordat Bram Leroy goed oplette. Impens raakte met een schot de keeper en Leroy was er als de kippen bij om de rebound binnen te tikken. Dit was niet de ruststand, want die werd op het scorebord geschoten door Patrick Triep. Hij maakte in de slotminuut de 2-1.

In de tweede helft kreeg 's-Gravenzande de beste kansen, maar hield Hoek-doelman Jordi de Jonghe zijn ploeg op de been en zorgde er voor dat de drie punten op sportpark Denoek bleven.

Later vandaag zijn hier beelden te vinden van de wedstrijd

Scoreverloop

1-0 Impens (13/pen)

2-0 Leroy (43)

2-1 Triep (44)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, Besliaha, Chergui, Vandepitte, Impens, Van Renterghem, Vitukynas(Ceesay/64), Akindayini, Leroy