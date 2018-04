Record Store Day: voor de ware liefhebber van vinyl

Ook in Boekhandel 't Spui in Vlissingen was het Record Day Store. Wout Mahu van de Platenbaas had er zijn platen uitgestald en legde 'Rosie' van Claw Boys Claw op de draaitafel. "Dit is een speciale uitgave van het singletje dat iedereen die een plaat koopt vandaag gratis mee krijgt. En wees er snel bij want op is op, ik heb er nog maar een achter de toonbank liggen."

Gekleurd vinyl

Honderden releases komen op Record Store Day 2018 in zeer kleine oplages uit. Nieuwe liedjes, remixes, gekleurd vinyl, nooit eerder uitgebrachte juweeltjes, stuk voor stuk bijzondere items. Record Store Day werd voor het eerst georganiseerd in 2008 in Amerika, en was bedoeld voor de kleine onafhankelijke platenlabels. Nu tien jaar later wordt het over heel de wereld gevierd.