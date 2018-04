Bruse Boys ten onder tegen Heinenoord

(foto: Facebook Bruse Boys)

De wedstrijd in Heinenoord begon een kwartier later, omdat de bus van Bruse Boys vast had gestaan bij een ongeluk. En tien minuten na de aftrap kwam Heinenoord op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Marvin Strik. Diezelfde Marvin Strik scoorde op slag van rust ook zijn tweede doelpunt van de middag. Uit een strafschop schoot hij de 2-0 binnen en liet hij keeper Mark Giljam kansloos.



Tweede helft

Na rust probeerde trainer Marco Groeneveld het tij te keren met twee wissels, maar de omzettingen hadden geen effect. Ramon Salaz maakte er na ruim een kwartier in de tweede helft zelfs 3-0 van. En het werd nog erger, want ruim tien minuten later scoorde Leon Steketee de 4-0 voor de Zuid-Hollanders.



Tot overmaat van ramp moest invaller Domenique van den Berge een kwartier voor tijd geblesseerd uitvallen. Hij werd vervangen door Perry Potappel. Volgende week speelt Bruse Boys thuis tegen een andere laagvlieger, SHO uit Oud Beijerland. Bruse Boys staat nu met 13 punten uit 21 wedstrijden stevig op de laatste plaats.

Scoreverloop

1-0 Strik (10)

2-0 Strik (44)

3-0 Salaz (61)

4-0 Steketee (72)

Opstelling Bruse Boys

Giljam, Ketting, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Koen van den Berge (Pronk/46), Maaskant, Lindhout, Den Hollander, Dorst, Van 't Hof (Domenique van den Berg/46, Potappel/76), Hoep