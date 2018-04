Kloetinge verspeelt in extremis punten tegen SHO

Maarten van Vooren (foto: Ron Quinten)

Keeper Mitchell Braafhart raakte afgelopen week geblesseerd tijdens een training, hij werd vervangen door Matthew Lentink. De tweede keeper van Kloetinge werd al vroeg in de wedstrijd geconfronteerd met een strafschop, maar hoefde zelf niet in actie te komen op het schot van El Harouchi, dat ruim over ging. Even later trof diezelfde El Harouchi de lat, maar hoewel een doelpunt uitbleef tekende het wel de aanvalsdrift van SHO. De ploeg uit Oud-Beijerland is de laatste weken goed op schot en doet er alles aan om degradatie te voorkomen. Toch nam Kloetinge de leiding, vlak voor rust scoorde Maarten van Vooren namens de groen-witten.



Na rust kwam Kloetinge wat beter in het spel en verzuimde het enkele keren de 0-2 te maken. Vlak voor tijd kopte SHO op de lat, maar Kloetinge ontkwam niet aan puntverlies; in de 95e minuut kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop. Rijsdijk deed wat El Harouchi eerder niet kon en scoorde van elf meter, waardoor de 1-1 eindstand op het bord stond.





Scoreverloop:

0-1 Van Vooren (45)

1-1 Rijsdijk (90+5/pen)



Bijzonderheden:

El Harouchi (SHO) mist strafschop (12)



Opstelling Kloetinge:

Lentink, Wuyts, Van den Dries, De Jonge, Jansen, Mulder, Quinten (Özgan/60), Van Tiggele (Schuit/72), Van der Poel, Janson (De Bonte/46), Van Vooren