TOP Arnemuiden knokt zich langs laagvlieger

(foto: Wendy Marteijn)

TOP Arnemuiden had het al vanaf het begin van de wedstrijd lastig tegen de nummer zeven DOS Westbroek. Zo had de thuisploeg continu het initiatief in de eerste helft door maar liefst drie keer een voorsprong van twee punten te pakken. Dat was met name te danken aan Suzanne de Jong, Willemijn Bouwens, Peter Belzen en Jeanine Marijs die allen tweemaal de korf wisten te vinden. TOP knokte zich keer op keer terug in de wedstrijd, maar kon zelf niet op voorsprong komen. Omdat DOS nog eenmaal wist te profiteren, ging het nog wel met een 10-9 voorsprong de rust in.

Na de pauze ging het TOP Arnemuiden een stuk beter af. DOS nam in de eerste minuten nog wat meer afstand, maar daarna stond Jeanine Marijs op die TOP opnieuw op gelijke hoogte bracht. Dat was het signaal voor de ploeg van Goedkoop om het initiatief in de wedstrijd over te nemen. Voor het eerst pakte TOP een voorsprong dankzij Suzanne de Jong. DOS ging vervolgens in de achtervolging en knokte zich opnieuw terug tot 17-17. TOP bleek toch over de langste adem te beschikken en door de uitblinkers Suzanne de Jong en Jeanine Marijs sleepte het de overwinning uit het vuur.