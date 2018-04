Deel dit artikel:











Oemoemenoe boekt derde zege in kampioenspoule

Oemoemenoe heeft zijn derde overwinning in de kampioenspoule te pakken. Op bezoek bij RC Waterland in Purmerend werd het 31-21 voor de Middelburgers. Eerder in de poule werd Waterland al met 44-15 verslagen.

Waterland - Oemoemenoe (foto: Mirjam Wasterval) Oemoemenoe verzekert zich met deze overwinning van de vierde plaats in de Ereklasse, het heeft nu 19 punten uit 8 wedstrijden en kan niet meer worden ingehaald door nummer vijf Waterland. De vierde plaats is tevens het beste competitieresultaat ooit voor Oemoemenoe. Hilversum blijft leider in de stand. Voor de ploeg uit Middelburg staan er nog twee wedstrijden op het programma. Volgende week spelen ze thuis tegen The Bassets op 5 mei sluit Oemoemenoe de competitie af tegen DIOK.