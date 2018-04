Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 21 april

(foto: OZ)

Hoofdklasse A

Hoek wint met 2-1 van 's Gravenzande door goals van Rik Impens en Bram Leroy. Een belangrijke overwinning voor de ploeg van Jannes Tant, die zo de koppositie in de periode overneemt van de tegenstander en daarmee zicht blijft houden op promotie naar de Derde Divisie.

Hoek staat nu derde en houdt door deze zege Noordwijk en Ter Leede in het vizier.

1e klasse B

Kloetinge leek lang met de winst aan de haal te gaan in Oud-Beijerland, maar SHO scoorde in blessuretijd de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Het Kloetingse doelpunt kwam van Maarten van Vooren. Bruse Boys was kansloos tegen Heinenoord en blijft laatste.

2e klasse E

De Meeuwen wint met 1-0 van Axel en stevent af op het kampioenschap. Naaste concurrent Oostkapelle blijft tegen hekkensluiter Klundert steken op 1-1.

3e klasse A

De ploegen uit de 3e klasse A trakteren het publiek massaal op doelpunten: er vallen maar liefst 47 doelpunten. RCS en VCK halen allebei de tien, bij Arendskerke - Zaamslag zijn de treffers eerlijker verdeeld. Bij VCK tekende Stefan Wielemaker voor vier treffers, RCS-spits Marlo Janisse scoorde driemaal. Lewedorpse Boys verlaat voor de eerste keer dit seizoen de laatste plaats na een 4-1 overwinning bij GPC Vlissingen.

3e klasse B

Tholense Boys speelde bijna zestig minuten met tien man, maar snoept koploper Krabbendijke wel twee punten af. ZSC'62 wint de derby tegen Duiveland met 1-5.

4e klasse A

Veere en Luctor Heinkenszand blijven winnen en houden de titelrace spannend. Zeeland Sport haalt uit en passeert Domburg met een 6-1 overwinning.

4e klasse B

Halsteren is kampioen, maar de spannendste wedstrijd was DwO'15-Hansweertse Boys, waar de thuisploeg met 7-5 won. Joel Daniëlse was met een hattrick de grote man bij DwO'15.

Hoofdklasse A vrouwen

SteDoCo is met 4-0 veel sterk voor IJzendijke. Hekkensluiter Heerenveense Boys wint wel en komt op één punt van de Zeeuws-Vlamingen.