Elisa Balsamo wint Omloop van Borsele

Omloop van Borsele 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd ging van start met 163 rensters die een parcours reden van 137 kilometer door de gemeente Borsele. Onder de deelneemsters waren de Zeeuwse dames Quinty van de Guchte uit Driewegen en Yva Geluk uit Middelburg. Nadat burgemeester Gerben Dijksterhuis het startschot had gelost was Michelle Lauge Quaade uit Denemarken de eerste vluchtster. Zij werd teruggepakt en daarna kwamen er twee nieuwe koploopsters Marit Cent uit Groningen en Paulien Koster uit Delfstrahuizen. Na een uur rijden waren de twee vrouwen weer teruggevallen in het peloton.



In het tweede uur waren er diverse uitvalspogingen, maar allemaal zonder succes. De dames waren inmiddels bezig met de plaatselijke rondes in en rondom 's Heerenhoek. Met nog vijf rondes te gaan ontstond er een kopgroep van tien rensters met als bekendste naam daarin de Belgische Kaat Hannes. Ook Bente van Teeseling zat erin en zij probeerde alleen weg te rijden uit de kopgroep maar haar poging was van korte duur.



Massasprint

Met nog dertig kilometer te gaan waren er diverse ontsnappingen en kopgroepjes, maar geen enkele was succesvol. En dus draaide het uit op een massasprint. De Italiaanse Elisa Balsamo was daarin de snelste. De renster van de Valcar ploeg bleef Lorena Wiebes en Evy Kuijpers voor, die tweede en derde werden.

Morgen kunt u op deze plaats beelden zien van de Omloop van Borsele.

Top-3 Omloop van Borsele