Ploeteren en zwoegen in zware Marathon van Zeeuws-Vlaanderen

Bij de mannen waren er 336 lopers die de Marathon uitliepen. De laatste die binnenkwam was toevallig ook een Zeeuw, Jurgen Zohlandt. De hardloper uit Westdorpe liep een tijd van 5:28.07' en was daarmee bijna drie uur langzamer dan Erwin Harmes. Zohlandt verloor het sprintje om de laatste plek van John Verhoeven uit het Noord-Brabantse Woudrichem. Verhoeven had dezelfde eindtijd, maar bleef Zohlandt net voor waardoor hij de rode lantaarn aan de Zeeuw schonk.

Ook zeventig vrouwen haalden de finish in Terneuzen. Ondanks de zware omstandigheden, waarbij regelmatig gebruik werd gemaakt van de drinkposten, was Kiek van den Tweel uit het Gelderse Bemmel de laatste loper die de eindstreep passeerde. Met een tijd van 5:28.37 deed ze er slechts twee uur en drie kwartier langer over dan Monica Sanderse. De laatste Zeeuwse was Chantal de Koning uit Colijnsplaat die een plaats boven Van den Tweel eindigde. Het verschil tussen de laatste twee dames was overigens nog ruim twaalf minuten.

Ondanks de hitte waren er uiteindelijk nog 406 hardlopers die Terneuzen bereikten en zo alsnog positief konden terugkijken op de jubileumeditie van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen.