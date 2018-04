Eerste wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen gestart

De eerste Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen is vanmorgen om 08.00 uur van start gegaan in Terneuzen. De wandeleditie van deze marathon wordt gehouden ter gelegenheid van de tiende editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen gisteren. Zo'n 2.000 wandelaars doen mee aan het evenement.

De wandelaars lopen de route van 42,195 kilometer via Spui, Margrette, Schapenbout, Axel, Heikant, Sint Jansteen, Kapellebrug, Clinge naar Hulst. Daar kunnen ze tot 18.00 uur finishen.

Omdat de organisatie van een wandelmarathon nieuw is, is de hulp ingeroepen van wandelsportvereniging Zelden Rust uit Terneuzen. Cees Dees heeft als voorzitter de wandelsportvereniging niet alleen meegedacht over hoe de wandelmarathon te organiseren, hij loopt hem ook. ''We hebben zo'n veertig vrijwilligers die niet meelopen, dus ik kan zelf wel meedoen.''

De wandelmarathon volgen

De wandelmarathon is te volgen op de radio en via de Facebookpagina Lopen in Zeeland. Het programma Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen. Die uitzending is ook online te zien op de pagina van Evenement van de Week.