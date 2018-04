Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen: warmte teistert deelnemers

Deelnemers aan de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen bij de Otheense Kreek (foto: Omroep Zeeland)

De temperatuur is aan het begin van de middag opgelopen tot tegen de 25 graden. Bij het rustpunt halverwege, in Koewacht, zijn dan al de eerste uitvallers gesignaleerd. De vrijwilligers van de EHBO-post hebben ook al mensen behandeld met verschijnselen van oververhitting. Er is bij de post een extra brancard geplaatst. De hulpverleners waarschuwen dat mensen voldoende moeten drinken.

De Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen is vanmorgen om 08.00 uur van start gegaan in Terneuzen. De deelnemers lopen de route van 42,195 kilometer via Spui, Margrette, Schapenbout, Axel, Heikant, Sint Jansteen, Kapellebrug, Clinge naar Hulst. Daar kunnen ze tot 18.00 uur finishen.

De wandelmarathon is te volgen op de radio en via de Facebookpagina Lopen in Zeeland. Het programma Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen. Die uitzending is ook online te zien op de pagina van Evenement van de Week.