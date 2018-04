Deel dit artikel:











'Gekken' gooien fiets op het spoor

Spoorbeheerder ProRail meldt dat vanmorgen vroeg nog net is voorkomen dat een trein is ontspoord in Kapelle. Een fiets was op het spoor gelegd.

(foto: oz) Bij de overgang aan de Stationsstraat in Kapelle werd de fiets op het nippertje ontdekt en weggehaald. Via Twitter laat ProRail weten boos te zijn over de actie. De spoorbeheerder heeft het over 'gekken'.