Hoofdklasser GOES ruim langs zwaar gehavend EHC

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES was aan de stand verplicht om van EHC te winnen, want de ploeg uit Hoensbroek had de laatste elf wedstrijden in de hoofdklasse allemaal verloren en kwam zonder wisselspelers naar GOES. Om elf spelers op te kunnen stellen was het zelfs nodig om de 55-jarige interim-trainer Fred Theunissen in de basis te zetten. Toch duurde het tot de 36e minuut, voordat GOES de score kon openen. Francis Kabwe Manengela scoorde de 1-0. Een minuut later was het weer raak voor de Bevelandse ploeg. Hands van de keeper van EHC net buiten het zestienmetergebied leverde een vrije trap op voor GOES, die Sherief Tawfik prachtig binnen schoot.

Geen monsterscore

In de tweede helft scoorde GOES binnen tien minuten nog twee doelpunten (De Vlieger en Wissel) en toen leek een monsterscore in de maak, maar de productie stokte daarna een halfuur. Na iets meer dan een uur spelen kreeg GOES een strafschop, maar Erwin Franse miste en de rebound werd door Wissel op de lat geschoten. In de laatste tien minuten scoorde GOES nog wel twee goals. Tawfik en Wissel scoorden allebei hun tweede van de middag.

Periodetitel

GOES doet door de zege goede zaken in de strijd om de derde periode. De ploeg van trainer Rogier Veenstra passeert UDI'19 dat verloor en staat achter OSS'20 op de tweede plaats. Die Brabantse ploeg heeft al een periodetitel en gaat hoogstwaarschijnlijk kampioen worden. De kans dat GOES de nacompetitie na is daardoor een stuk groter geworden.

Scoreverloop

1-0 Kabwe Manengela (36)

2-0 Tawfik (37)

3-0 De Vlieger (52)

4-0 Wissel (54)

5-0 Tawfik (82)

6-0 Wissel (87)

Opstelling

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker (Van de Woestijne/46), De Winter, Hollemans (Kroon/57), De Vlieger, Franse, Wissel, Kabwe Manengela