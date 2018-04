VC Vlissingen loopt punten mis tegen Meerssen

Mart de Kroo (foto: Paul ten Hacken)

In de eerste helft wist Vlissingen de gecreëerde kansen niet te verzilveren waardoor de Walchenaren met een 0-0 ruststand de kleedkamer in gingen. Na rust schoot Jordy van der Sloot de, achteraf beslissende, 1-0 binnen. Na de openingstreffer ging de wedstrijd gelijk op, maar VC Vlissingen had geen antwoord klaar liggen. Door de nederlaag ziet VC Vlissingen Baronie en op de ranglijst naderen.

Scoreverloop:

1-0 Van der Sloot (55)

Opstelling VC Vlissingen:

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Martien, El Hattach, Weeda (Ragut/70), De Kroo (Geerman/64), Schalkwijk, Nyemb, Bouzambou