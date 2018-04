Deel dit artikel:











Dallinga.com wint en blijft in de race voor de play-offs

De driebanders van Dallinga.com hebben uitstekende zaken gedaan in de Buffalo League. De formatie uit Sluiskil was in eigen huis met 8-0 te sterk voor 't Hartje/van Wanrooy. Door deze zege houdt de ploeg zicht op het spelen van de play-offs voor het landskampioenschap.

Dallinga.com veel te sterk voor 't Hartje/van Wanrooy (foto: Omroep Zeeland) Alle partijen gewonnen De thuisploeg had een goede dag en won alle partijen. Frédéric Caudron, Jean Paul de Bruijn, Steven van Acker en Raymond Ceulemans boekten allemaal zeges. Uitslagen Partij Uitslag Caudron-Van Havere 40-18

De Bruijn-Van de Ven 40-15 Van Acker-Martens 40-37 Ceulemans-Van Cromvoirt 40-25 Ranglijst Door de zege en het puntenverlies van andere opponenten is Dallinga.com nog maar twee punten verwijderd van plaats drie, een plek die recht geeft op het spelen van de play-offs voor het landskampioenschap.