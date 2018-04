Emergis mag zelf mensen opleiden tot verslavingsarts

In januari is basisarts Wouter Beelen begonnen aan zijn twee-jarige opleiding bij Emergis, zijn werkgever. Doordat Emergis nu zelf de artsen op kan leiden, zijn ze niet meer afhankelijk. "Verslavingsartsen zijn erg schaars in Nederland. We hebben nu een vacature open staan, maar het lukt niet om hem in te vullen. Als Wouter zijn studie heeft afgerond, is dat opgelost", zegt verslavingsarts en opleider Ralph van de Wijnckel.

Wouter Beelen is al jaren werkzaam in de psychiatrie als basisarts. Hij heeft lange tijd gewerkt met mensen die psychoses hebben. "Dat is een bijzondere wereld waarin mensen waanbeelden hebben. Ik dacht ook dat de verslavingszorg wat saaier zou zijn, maar dat valt echt hartstikke mee", zegt hij.

Wouter Beelen en Ralph van de Wijnckel bespreken een consult met een patiƫnt na (foto: Omroep Zeeland)

Hij is in januari begonnen aan de opleiding tot verslavingsarts. Hij moet veel literatuur lezen, cursussen doen en vooral veel ervaring op doen. Alles wat hij doet, doet hij nog onder supervisie van zijn opleider Ralph van de Wijnckel. "Als ik mijn studie goed heb afgerond, dan ben ik zelf verantwoordelijk. Maar daarbij hoort ook een hele administratieve rompslomp. Daar kijk ik dan weer wat minder naar uit."

Emergis is ook bezig om de opleiding psychiatrie binnen te halen. De instelling kampt al enige tijd met een tekort een psychiaters. Een deel van het probleem is dat ze niet in Zeeland willen komen werken. Als die opleiding binnen is, zal het een stuk makkelijker worden voor de instelling om goed en genoeg psychiaters in te zetten.