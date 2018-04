Zeeland wordt wakker: Verslavingsarts, wandelmarathon en Ferrari's

Verslavingsarts in opleiding Wouter Beelen in gesprek met een patiƫnt (foto: Omroep Zeeland)

Verslavingsarts

Emergis in Kloetinge mag vanaf nu haar eigen verslavingsartsen opleiden. Dat is belangrijk voor de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, want het blijkt bijzonder lastig om mensen van buiten aan te trekken.

Al snel moest er een extra brancard komen bij de EHBO-post in Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Zweten en puffen

Het weekend van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen stond vooral in het teken van de warmte. Zaterdag was het puffen voor de wedstrijdlopers van wie Erwin Harmes uit Middelburg en Monica Sanderse uit Vlissingen de besten waren. De wandelaars die gisteren aan de beurt waren hebben ook menig zweetdruppeltje gelaten.

Ferrari vlak voor start Border Run in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

Auto's

Liefhebbers hebben hun ogen uitgekeken bij de start van de Border Run 2018 in Aardenburg. Ruim honderd exclusieve wagens als Lamborghini's, Ferrari's, Mercedessen, en Bentleys waren te bewonderen.

Mooi Schouwen-Duiveland (foto: Geert van der Wielen, Zierikzee)

Weer

Droog en flinke zonnige perioden, met vanmiddag vooral in de oostelijke helft van de regio iets meer van de afgeplatte stapelwolken. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, wordt het maximaal 14 tot 16 graden.