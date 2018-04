Hierom betaal jij in de ene gemeente meer belasting dan in de andere!

Gemeenten zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van het Rijk. Iedere gemeente krijgt geld uit het gemeentefonds voor de standaardvoorzieningen. Hoeveel geld iedere gemeente ontvangt hangt af van wel 60 factoren. Zo speelt het aantal inwoners natuurlijk een rol, maar ook hoe duur de huizen zijn, hoeveel uitkeringsgerechtigden er wonen, hoeveel jongeren er zijn, hoe groot de watergebieden in de gemeente zijn enz. enz.

Het geld dat gemeenten dan nog tekort komen kunnen ze zelf innen via de verschillende gemeentelijke belastingen, zoals rioolbelasting, parkeerbelasting en hondenbelasting. De belasting die het meest in het laatje brengt bij de gemeenten is echter de onroerende zaakbelasting (OZB).

Vier voorbeelden waar je belasting over betaalt in je gemeenten (foto: Omroep Zeeland)

Hoe ontstaan dan verschillen?

Hoe duurder de huizen, hoe meer ozb-belasting je betaalt. In Zeeland staan de duurste woningen vooral dicht bij het water. Dat zie je terug bij kustgemeentes als Sluis, Veere en Schouwen-Duiveland.

Verder speelt oppervlakte een grote rol. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de rioolbelasting. Hoe verder de huizen uit elkaar staan hoe meer riolering moet worden aangelegd en onderhouden. Dat is vooral ongunstig voor plattelandsgemeentes.

Ook het gemeentebeleid is van invloed op de hoogte van de gemeentelijke belastingaanslag. Als de gemeente bijvoorbeeld besluit een nieuw park aan te leggen, een verliesgevend zwembad open te houden of meer personeel in dienst te nemen, dan moet het geld uit de portemonnee van de burgers komen.

Goedkoopste gemeente

De gemeente Tholen is de goedkoopste gemeente in Zeeland als het gaat om de gemeentelijke lasten per persoon. Wethouder Peter Hoek is daar natuurlijk blij mee, al is hij vooral trots dat de voorzieningen er niet onder hoeven te lijden:

Oei, m'n portemonnee

Als een gemeente meer geld nodig heeft, wordt meestal één van de gemeentelijke belastingen verhoogd. Volgens Robbert Verkuijlen van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten ligt dat vaak gevoelig. "Het doet mensen wat. In tegenstelling tot een belasting van de overheid. Neem bijvoorbeeld de loonbelasting. Hoeveel loonbelasting u betaalt weet u niet, maar hoe duur de hondenbelasting is of een parkeervergunning weet u wel. Dat geld moet uit uw portemonnee komen. Dus dat mist u. De loonbelasting krijgt u niet in de portemonnee want die wordt al ingehouden door de werkgever dus dat merkt u niet."