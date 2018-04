Onze Club bij ZRTC Middelkamp: 'Hij is zo gek als een deur'

ZRTC Theo Middelkamp werd in 1954 opgericht en is vernoemd naar Theo Middelkamp, de eerste Nederlandse en dus ook Zeeuwse deelnemer aan de Tour de France die in 2005 overleed. Middelkamp vierde in de jaren '30 en '40 grote successen en de club draagt zijn naam dan ook met trots. "Dat doen we zeker", zegt voorzitter Fester Aarts. "Bij andere clubs hebben we in de loop der jaren gezien dat de naam veranderd werd, zodat bijvoorbeeld de sponsor vernoemd kon worden. Wij gaan dat niet doen. We blijven de naam van Middelkamp dragen."

Materiaal en aanwijzingen

Wielrenner Ezra Tolhoek van de elite/beloften van Middelkamp geeft uitleg over de materialen en aanwijzingen die in de koers worden gegeven. Hij vertelt wat er belangrijk is aan zijn fiets en geeft aan hoe je aan de renners achter laat weten dat ze de kop over moeten nemen. "Dan maak je een kleine armbeweging. En in de koers is het dan altijd afwachten of ze het ook daadwerkelijk doen." Jan-Jaap probeert het even later zelf tijdens de training, maar de renners achter hem weigeren over te nemen. "Ze kunnen niet overnemen", is de uitleg van trainer Polak.

De elite/beloften van Middelkamp weigeren de kop over te nemen (foto: Omroep Zeeland)

ZRTC Middelkamp heeft in het verleden heel wat goede renners voortgebracht, zoals Jan Raas, Cees Priem en Jo de Roo. Die laatste is het clubicoon van de vereniging en ook erelid van ZRTC Middelkamp. Hij vertelt over de prestaties in zijn carrière en zijn band met ZRTC Middelkamp. Megan Arens en Teun Paaimans zijn de talenten van de toekomst. Zijn laten zien wat ze het best kunnen.

Jo de Roo vertelt als clubicoon van ZRTC Middelkamp over zijn mooie carrière en zijn band met de vereniging (foto: Omroep Zeeland)

De uitzending eindigt weer met de battle, waarin Jan-Jaap een voorsprong van één rondje vast moet zien te houden tegen de elite/beloften. Voordat hij er aan begint komt hij langs de ravitaillering waar Peter Gödde en Jan Remijn uitleg geven over de verzorging van de renners.

