Rugbyers Tovaal kampioen na zege in derby

Tovaal werd in de uitwedstrijd tegen Oemoemenoe kampioen van de 3e klasse (foto: Miriam Wasterval)

Tovaal begon slecht aan de derby, want Oemoemenoe pakte op het eigen Sportpark De Sprong een 10-0 voorsprong, Maar nog voor rust stelde Tovaal orden op zaken, waardoor het halverwege 10-12 stond. In de tweede helft zette Tovaal de ambities om te promoveren kracht bij en liep het uit naar een 17-43 overwinning.

Al uitgespeeld

Voor Tovaal was de wedstrijd tegen Oemoemenoe de laatste van het seizoen. De ploeg haalde 83 punten uit achttien duels. Naaste concurrent URC 2 speelde pas vijftien keer, maar kan Tovaal niet meer achterhalen. Oemoemenoe 2 staat op de derde plaats in de 3e klasse zuid-west. Het eerste team van de Middelburgse vereniging speelt in de Ereklasse. Dat is het hoogste niveau van Nederland.