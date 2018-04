IJzendijkenaar in hoger beroep bij Kasteelmoord

Het kasteel in België waar de kasteelmoord in 2012 plaatsvond (foto: Omroep Zeeland)

De C. wordt bijgestaan door twee advocaten waarvan er een uit Nederland komt en een uit België. Sidney Smeets is zijn Nederlandse advocaat en zegt dat het vrijwel zeker is dat er een hoger beroep komt. Hij moet alleen nog overleggen met zijn Belgische confrère over het instellen van de hoger beroep.

Smeets noemt het onbegrijpelijk dat zijn cliënt dezelfde straf krijgt als de opdrachtgever van de moord. Dat zou, in zijn beleving, 27 jaar cel zijn voor het plegen van een telefoontje.

Moordmakelaar

De Belgische rechtbank rekende De C. dat telefoontje zwaar aan. Tijdens de uitspraak zei de rechter: "Zonder zijn medewerking was de moord niet mogelijk." Het Belgische Openbaar Ministerie noemde de IJzendijkenaar eerder al de 'moordmakelaar'.

Tegen De C. was eerder 28 jaar celstraf en 15 jaar tbs geëist. Zijn raadsman had om vrijspraak gevraagd. Het sporadische telefooncontact zou onvoldoende bewijs zijn voor zijn vermeende rol in de moord, maar de rechter is het daar niet mee eens en acht zijn rol in de moord wel degelijk bewezen.

Lees ook: