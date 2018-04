Deel dit artikel:











Lees terug: rechtszaak steekpartij Emergis

De 37-jarige man die in augustus 2017 een beschermde woonvorm van Emergis in Oostburg een medebewoner zou hebben neergestoken, stond maandag voor de rechter. Sinds de steekpartij heeft de verdachte vastgezeten in Torentijd in Middelburg. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht met zware verwondingen.

Verslaggever Simone Vogel volgde de zaak en twitterde vanuit de rechtszaal. De man wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Zijn slachtoffer raakte zwaargewond, maar overleefde de steekpartij. In november 2017 zei de verdachte: "Ik heb het niet opzettelijk gedaan." Onderzoek afgerond De inhoudelijke behandeling van de zaak werd uitgesteld tot het onderzoek was afgerond. Het Openbaar Ministerie wilde meer weten over de toegebrachte steekwond en de risico's die het slachtoffer heeft gelopen. (foto: Provicom) Het was niet de enige steekpartij die vorig jaar plaatsvond binnen een beschermde woonvorm van Emergis. Eind oktober vorig jaar stak een vrouw haar mannelijke medebewoner neer, waarna hij overleed. Emergis kondigde daarna aan de eigen werkwijze nog eens tegen het licht te houden om te bepalen of dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Lees ook: Emergis: intern onderzoek na fatale steekpartij in Middelburg

