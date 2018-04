Deel dit artikel:











Danny Blind keert terug bij Ajax

De uit Oost-Souburg afkomstige Danny Blind is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van voetbalclub Ajax. Dat heeft de club vandaag bevestigd. Blind was eerder al voorgedragen, maar zijn aanstelling is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) definitief geformaliseerd.

Danny Blind (foto: Orange Pictures) De 56-jarige Blind gaat per direct voor een periode van ruim drieënhalf jaar aan de slag. Naast Blind bestaat de de RvC van Ajax uit Leo van Wijk (voorzitter), Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing. Verleden bij Ajax De 56-jarige Blind voetbalde tussen 1986 en 2000 voor Ajax en schoot zijn ploeg in 1995 hoogstpersoonlijk naar winst van de Wereldbeker. Daarna was hij als jeugdtrainer, hoofdcoach, hoofd opleidingen en technisch manager aan de Amsterdamse club verbonden.



Blind ging in 2011 als technisch directeur van Ajax aan de slag toen de toenmalige beleidsmakers van de club met Louis van Gaal als algemeen directeur verder wilden. Johan Cruijff stapte echter met enkele jeugdtrainers naar de rechter en wist de benoeming van Van Gaal te voorkomen. Blind besloot zijn functie toen neer te leggen. Ontslagen De vader van international Daley werd vorig jaar ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal en zat sindsdien zonder werk. Hij werkte wel nog af en toe als analist voor de televisie.