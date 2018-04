Deel dit artikel:











Tbs met dwangverpleging geëist tegen verdachte steekpartij Emergis

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de 37-jarige man die in 2017 in een beschermde woonvorm van Emergis in Oostburg een medebewoner heeft neergestoken. Het OM legt de man poging tot doodslag ten laste.

Het slachtoffer, een 39-jarige man, raakte ernstig gewond bij de steekpartij. De verdachte heeft sinds de steekpartij vastgezeten in Torentijd in Middelburg. Volgens de verdachte was er sprake van noodweer, maar de officier van justitie betwijfelt dat. De officier gaat mee in het advies van een psycholoog om de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen. De advocaat van de verdachte vraagt om vrijspraak. Hij noemt tbs met dwangverpleging een laatste redmiddel. De verdachte is volgens hem een 'first offender', hij noemt zo'n zware straf niet-proportioneel. Lees ook: LIVE: Rechtszaak steekpartij Emergis

