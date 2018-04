'Steeds meer supportclubs voor criminele motorbendes'

Archieffoto van de Hells Angels, deze motorbende heeft een supportclub in Vlissingen zitten. (foto: ANP)

Volgens de Taskforce Zeeland-West-Brabant, die is opgericht om criminaliteit te bestrijden, bestaan de clubs en broederschappen uit mannen die graag lid willen worden van een motorclub. De toelatingseisen zijn minder streng. "Het zijn kweekvijvers met leden die steun kunnen bieden zonder een volledige kijk in de keuken te krijgen", vertelt een woordvoerder van de Taskforce aan het ANP.

Ook in Zeeland zijn zulke supportclubs te vinden. Zo is in Vlissingen Loudness Hangout gevestigd, een supportclub van de Hells Angels. Deze naam ging eerder rond, maar er is verder weinig over deze club bekend. De motorclub Daggers MC uit Goes heeft ook supporters. Support 46 en Mad Skulls hebben zich volgens de Taskforce aangesloten bij de Daggers. Voorheen was de motorclub in Goes bekend als de Demons en waren er geen supportclubs in beeld.

Geweerd uit Zeeland

Het is politie, gemeenten en andere partners ook gelukt om supportclubs te weren uit de provincie. Zo wilde Kings Bortherhood zich vestigen in Axel, maar dat ging niet door. Eerder werd al duidelijk dat de Satudarah supportclub de Yellow Snakes zich niet in Middelburg mochten vestigen.

Lees ook: