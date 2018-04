'Buxusrups, in de verbrandingsoven en weg ermee!'

Het probleem van de buxusrupsen deed zich vorig jaar ook voor. Toen was er sprake van een buxusrupsenplaag in Zeeuws-Vlaanderen. Geleijn had toen zijn tuin besproeit met verschillende bestrijdingsmiddelen, maar het hield de rupsen niet tegen. Daarom zat hij vandaag op zijn knieën in de tuin om de heg vanaf de stronk te snoeien. "Het is hartstikke zonde, maar als ik die heggen zou laten staan dan zou ik niet van de rupsen afkomen", zegt Geleijn. "Daarna moeten de struiken in de verbrandingsoven, dan ben je er pas van af."

Doodtrappen

Gerda Verlinden is ook niet gecharmeerd van de rupsjes en vindt het smerige beesten. "Ik vind het verschrikkelijk erg. Het geeft een vieze indruk en als ik er één tegenkom dan trap ik die dood. Die mag van mij niet verder kruipen", lacht Gerda. De insecten zitten niet alleen in de tuin, maar kruipen ook naar binnen. "Vanochtend vond ik er een paar in de badkamer en die heb ik meteen weggehaald, dat vind ik zo smerig", aldus Gerda.

Geleijn Verlinden haalt zijn hele buxushaag weg om de rupsen van de buxusmot kwijt te raken (foto: Omroep Zeeland)

Toch is er een sprankje hoop voor Gerda. Achterin de tuin heeft ze een nieuwe heg met rozen geplant: "Als die rozen uitkomen dan fleurt het weer allemaal op, dan ben ik dat buxushaagje allang weer vergeten", zegt ze. Wat er voor de buxus in de plaats komt weet ze nog niet, in ieder geval geen buxus meer.

Het beestje rukt op in de periode van april tot eind oktober. De rups is herkenbaar aan een felgroen lijf met zwarte stippen. Een volgroeide rups is ongeveer vier centimeter groot.

