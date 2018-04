Nog 5 nachtjes slapen en dan is het 'storm in de tent' bij Hrieps

Hij is zijn stem al bijna kwijt, maar verder is organisator Hugo Kramer best tevreden. "We lopen iets voor op de planning. Het gaat als een speer, maar je weet het nooit zeker." Vooral het weer kan een grote spelbreker zijn. "We hebben heel veel regen gehad aan het begin van het jaar en in het begin was dat best een probleem. We moeten dan met rijplaten werken om het terrein dan zo goed mogelijk te houden voor de 5800 bezoekers."

Het festival is alleen maar mogelijk door de inzet van zo'n 500 vrijwilligers. Die zijn er volgens Kramer in alle soorten en maten. "Je hebt opbouwers en afbrekers. Op de dag zelf heb je veel horecamedewerkers, verkeersbegeleiders en beveiligers. We kunnen niet zonder."

In de Café Die Lange Feesttent wordt gewerkt aan de opbouw van het podium (foto: Omroep Zeeland)

Het thema van deze editie is 'Storm in de tent'. In de Café Die Lange Feesttent komen bijvoorbeeld Mental Theo, 2 Unlimited en de Snollebollekes en dat is nog maar een klein onderdeel van het volledige programma. Kaarten waren binnen een week uitverkocht, maar volgens Kramer is dat geen reden om nu al te ontspannen. "Dat is fijn, maar we moeten het nog wel opleveren voor zaterdag. Alles moet kloppen, dus we houden een gezonde spanning."

De organisatie gaat de muziekliefhebber na al die edities niet in de koude kleren zitten. Hij is er het hele jaar naast zijn gewone werk mee bezig en ook op de festivaldag werkt hij keihard om alles goed te laten verlopen. "Er zijn wel een paar artiesten waar ik een paar minuten naar kan staan kijken, maar dat zijn schaarse momenten", zegt hij. "Het is een behoorlijke productie. Ik geniet er zeker van, maar dit moet je niet tot je zestigste willen volhouden", besluit hij lachend.