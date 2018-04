'Stabiel en hecht team' gaat opnieuw voor landstitel

Wanneer je de biljarters van Sport Pub Goes overloopt, is het geen verrassing dat de ploeg al jaren goed presteert op het hoogste niveau. "Vincent heeft het goed voor elkaar met Sport Pub Goes", beaamt vice-Europees kampioen Ivo Aarts. "Hij heeft Tim de Ruyter, Cliff Castelein en mij erbij gehaald. We hebben daardoor een stabiele basis en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Evenals zijn teamgenoot Cliff Castelein werd hij getrokken door de gastvrijheid van uitbater Vincent Peemen. "Ik had nog nooit gehoord van Sport Pub Goes, maar ik heb hier enkele toernooien gespeeld en dat beviel zo goed dat ik hier ben blijven plakken", legt Castelein uit. "De teamspirit zit echt goed. We komen elkaar ook veel tegen op internationale toernooien en dat heeft voor een hechte band tussen de spelers gezorgd."

Cliff Casteleijn is één van de topbiljarters bij Sport Pub Goes (foto: Omroep Zeeland)

Landstitel

Dat leidde afgelopen seizoen tot een eerste landstitel. "Een geweldige ervaring", vertelt eigenaar Vincent Peemen daarover. "We zijn jaren achter elkaar tweede of derde geworden. Telkens grepen we dus nipt naast de landstitel, maar vorig jaar viel eindelijk alles op zijn. Die eerste landstitel was een grote last van onze schouders. We spelen daardoor dit jaar onbevangen, want we hebben ons doel al gehaald. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als de landstitel kunnen prolongeren."

Sport Pub Goes is niet alleen succesvol in de competitie, maar ook in de beker. "We hebben inderdaad ook al twee keer de landelijke beker gewonnen, dus we hebben in de loop der jaren al aardig wat mooie prijzen verzameld."

Weinig Zeeuwen

Ondanks het succes van Sport Pub Goes valt de Zeeuwse inbreng vooralsnog tegen. Nadat captain Ronny Brocken uit Hulst na afgelopen seizoen is gestopt, heeft de ploeg geen Zeeuwse speler meer in de hoogste poolafdeling. "Ik hoop dat door deze aandacht meer mensen besluiten om te gaan poolen, dat zou mooi zijn", wenst Peemen. "Wie weet komt daar dan op lange termijn iets uit voort. We willen immers laten zien dat Sport Pub Goes meer is dan een café waar je een spelletje kan doen. Het is ook een plek waar je jezelf verder kan ontwikkelen als sporter."