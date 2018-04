Nu ook commandant mariniers tegen verhuizing kazerne naar Vlissingen

Bord bij de marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Mac Mootry, die sinds augustus 2017 als brigadegeneraal der mariniers het commando voert over het korps, deed zijn uitspraken in een column in het mariniersblad. Dat meldt de Telegraaf. Volgens Mootry haken ervaren rotten af omdat ze niet met hun gezin naar Zeeland willen verhuizen. De commandant is bang dat de verhuizing de leegloop en moeilijke werving waar het korps nu al mee kampt, nog erger maakt.

"In het westen ligt de Noordzee, in het zuiden België, in het noorden enkele dunbevolkte eilanden en in het oosten bevinden zich eenheden die in dezelfde wervingsvijver vissen, maar daar dichterbij zitten", zo schrijft de commandant."Bovenmatige uitstroom in combinatie met een wervingsprobleem is een nachtmerriescenario."

Volgens De Telegraaf is het opvallend dat de korpscommandant zich zo duidelijk uitspreekt over de verhuizing. Actief dienende militairen dienen zich te onthouden van commentaar op politieke besluiten.

'Soms is terugkeren beter'

Het besluit om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen is al zes jaar oud. Volgens Mac Mootry is het besluit niet onomkeerbaar. Hij vergelijkt het met de bergtraining van mariniers. "We zijn soms al een heel eind op weg en hebben er veel energie in gestoken. Bovendien geeft terugkeren een gevoel van gezichtsverlies. En toch kan terugkeren het beste zijn voor mens en missie."

De korpscommandant is niet de eerste die zich verzet tegen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Eerder uitten militaire vakbonden zich tegen het plan. De mariniers zijn bang dat er in Zeeland niet voldoende banen zijn voor hun partners en dat de Zeeuwse huizenmarkt te weinig mogelijkheden biedt. Bovendien zou er worden beknibbeld op de faciliteiten in de nieuw te bouwen kazerne. Een petitie om af te zien van de verhuizing is meer dan 12.000 keer ondertekend.

