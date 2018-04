Economische groei Zeeland blijft achter

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Nederlandse economie is in 2017 harder gegroeid dan in de laatste vier jaar het geval is geweest. Het zijn met name grotere steden als Almere en Eindhoven die met industrie en zakelijke dienstverlening een voorsprong nemen, constateert het CBS, die de groeicijfers vandaag bekend heeft gemaakt.

Voor deze cijfers is gekeken naar het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat wil zeggen dat alle goederen en diensten die in een jaar tijd in een regio zijn geproduceerd (qua marktwaarde) bij elkaar zijn opgeteld.

Als een boerderij

In onderstaande graphic wordt de Nederlandse economie voorgesteld als een boerderij met twaalf akkertjes. Hoe groter de akker hoe groter het aandeel in de Nederlandse economie. Hoe groener hoe sterker de groei in 2017 ten opzicht van het jaar daarvoor.

Zo is in één oogopslag te zien dat Flevoland met slechts 2 procent aandeel net zo klein als Zeeland, maar dat de groei van de Flevolandse economie veel sterker is. Ga met de muis over de velden voor alle cijfers per provincie.

Met een groei van 2,9 procent is de Zeeuwse economie onder het Nederlandse gemiddelde blijven steken. Alleen Groningen, Drenthe en Friesland deden het minder goed dan Zeeland. In Groningen is er zelfs een krimp van de economie. Maar die provincie heeft te kampen met de teruggang in de aardgaswinning.

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen doet het met een groei van 3,1 procent iets beter dan de rest van Zeeland, maar nog altijd iets onder het Nederlandse gemiddelde. Het BBP van Midden- en Noord-Zeeland groeide met 2,7 procent.