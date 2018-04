Zeeland wordt wakker: marinierscommandant, economie en BLØF in België

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse economie groeit, maar...

De Zeeuwse economie is in 2017 gegroeid, maar niet zo snel als de Nederlandse economie. Zeeuws-Vlaanderen doet het met een groei van 3,1 procent het beste van Zeeland, maar blijft ook onder het Nederlandse gemiddelde.

Grijze wolken in Zoutelande (foto: Boukje Stange)

Is BLØF doorgebroken in België?

BLØF heeft één voet aan de grond bij de zuiderburen, maar moet nu het momentum vasthouden. Als je in het Belgische Blankenberge de oude hits van BLØF laat horen, dan kijkt het pubiek je glazig aan. Maar zodra 'Zoutelande' uit de boxen schalt, is het een feest van herkenning. Behalve als je vraagt van wie het nummer is.

Marinierskazerne bij Doorn (archieffoto) (foto: ANP)

'Terugkeren kan het beste zijn voor mens en missie'

Na mariniers en vakbonden spreekt nu ook de commandant van het korps mariniers zich uit tegen de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. De commandant is bang dat de verhuizing de leegloop en moeilijke werving waar het korps nu al mee kampt, nog erger maakt.

Nieuwsgierige koeien bij Veere. Net zo'n stralende lucht als gisteren, zit er vandaag niet in. (foto: Adrie Gideonse via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

De dag start bewolkt, in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag gaat het regenen of motregenen. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 13 graden aan zee en 15 graden in het oosten van de provincie. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. De zuidwestenwind kan vanavond even toenemen tot krachtig. Het koelt af naar 11 of 12 graden.