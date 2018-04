Vrijwel elke Belg kent 'Zoutelande', maar wie het zingt weet nog niet iedereen

Na jarenlang pogingen te hebben ondernomen om België te veroveren heeft de band met 'Zoutelande' letterlijk goud in handen. Dat succes kwam niet snel. Op 16 oktober 2017 werd het nummer aangeboden aan de Belgische radiostations, twee maanden daarna verscheen het voor het eerst in de Ultratop, dé hitlijst van België. Dat hield direct verband met een optreden bij het VRT-programma 'De Zevende Dag'.

Formule voor succes

Daarna bleef het nummer een beetje dralen in de onderste regionen van de Ultratop tot een optreden bij een andere show, 'Van Gils&Gasten'. Vanaf daar duurde het een paar weken totdat BLØF voor de eerste keer een nummer 1 hit scoorde ten zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. En de rest is geschiedenis: De combinatie van een Duitse cover, samen met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert bleek na lang aanhouden de formule voor succes.

Uiteindelijk gaat het om het liedje." Sam Jaspers, samensteller bij Ultratop, dé hitlijst van België

Maar betekent dit nu dat BLØF het gemaakt heeft in België? Dat alles wat er nu volgt in goud verandert? Die vraag leggen we in eerste instantie voor aan Sam Jaspers, samensteller bij Ultratop.

Radiovriendelijke opvolger

In het kantoor van Ultratop, een ruimte waar vier mensen werken tussen duizenden platen, CD's en DVD's, denkt Jaspers er het zijne van: "Zoutelande is een heel grote hit, maar het is moeilijk om met nog zo'n grote hit te komen. Het is wel zo dat hun naam nu bekend is en dat daardoor makkelijker aan optredens te komen is. En als ze met een opvolger komen die radiovriendelijk is, dan hebben ze een kans."

Jaspers weet niet wat wijsheid is als het gaat om de opvolger voor 'Zoutelande'. "Het zou mogelijk een oud nummer kunnen zijn, dat in Nederland al zijn waarde heeft bewezen. Maar het kan net zo goed een nieuw nummer zijn dat meer van de ingrediënten van 'Zoutelande' bevat. Uiteindelijk gaat het om het liedje."

Kantoor van dé hitparade van België, Ultratop (foto: Omroep Zeeland)

Om de 'gewone' Belg deel te laten uitmaken van de speurtocht, krijgen argeloze wandelaars langs de boulevard van Blankenberge, het Zoutelande van België, nummers te horen vanaf een mobiele telefoon. Niemand slaat aan op de tonen van klassiekers als 'Aan de kust', 'Liefs uit Londen' of 'Open je ogen'. Sommige vertwijfelde popliefhebbers horen Frank Boeijen en zelfs Oasis in de beginklanken.

Maar vrijwel iedereen begint te glunderen als 'Zoutelande' klinkt. Kinderen, ouders en zelfs ouderen weten de titel te noemen. Maar niemand komt op de naam van de band.

Deur opengegaan

Hoewel dit uiteraard geen representatief onderzoek is, zijn in Blankenberge wel de volgende conclusies te trekken: Met 'Zoutelande' is er voor BLØF een deur opengegaan die leidt naar de oren van 6 miljoen potentiële nieuwe fans in Vlaanderen. Maar of die zich nu massaal gaan storten op de 'schatkist' vol oud werk van de band is nog maar de vraag. Het resultaat van de volgende single(s) zal daarin een beslissende rol gaan spelen.