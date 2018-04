Eerste vrouw in honderd jaar SGP: we hadden toch ook Beatrix?

Lilian Janse, fractievoorzitter SGP Vlissingen, steekt over op het gaybrapad aan de Struikomweg. (foto: Omroep Zeeland)

De eerste vrouw die een politieke rol speelde in de SGP is Lilian Janse, die zich in 2013 kandidaat stelde voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen. Een besluit wat niet iedereen in de achterban van de SGP meteen kon waarderen.

Koningsgezinde partij

Nog altijd zijn er SGP-stemmers die niet gediend zijn van vrouwen in de politiek. Zelf vindt Janse dat raar voor een overtuigd koningsgezinde partij als de SGP. "Toen de SGP werd opgericht hadden we een koningin. En ik heb altijd geleerd dat de regering bestaat uit de ministers en de koning of koningin."

Lilian Janse over honderd jaar SGP

In het merendeel van de honderd jaar dat de SGP bestaat, had Nederland we een vrouwelijk staatshoofd: van Wilhelmina, via Juliana tot Beatrix. "Deze vrouwen hebben altijd de wetten bekrachtigd. En dan wordt de SGP in die tijd opgericht en dan zeg je: geen vrouw in een regeer-functie. Ik snap dat niet. Dan heb ik zoiets van: erken je die wetten ook niet die door een vrouw bekrachtigd zijn?"

Hoe historische stap Lilian Janse navolging krijgt in Amsterdam (foto: Amsterdam)

In 2010 besloot de Hoge Raad dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens haalde niks uit. In maart 2013 moesten de staatkundig gereformeerden noodgedwongen hun vrouwenstandpunt aanpassen. Janse maakte daar dankbaar gebruik van.

Als ik nu mannen binnen de SGP spreek, dan merk je, het overgrote deel is gewoon voor. Maar die hebben altijd gezwegen." Lilian Janse, SGP Vlissingen

"Iemand moet de eerste zijn", zei Janse destijds. Sindsdien hebben meerdere SGP-vrouwen haar voorbeeld gevolgd. Zo is de in Zierikzee geboren Paula Schot nu de SGP-lijsttrekker in Amsterdam. Ook in Amersfoort, Sliedrecht, Zoetermeer, Zeist en Nisserwaard heeft de SGP vrouwen op de kieslijst staan.

Tegenstanders in de minderheid

Zelf heeft ze de ervaring dat de SGP'ers die tegen vrouwen in de politiek zijn, een minderheid in de partij vertegenwoordigen. "Als ik nu mannen binnen de SGP spreek, dan merk je: de overgrote meerderheid is gewoon voor. Maar die hebben altijd gezwegen, puur om de eenheid en de vrede in de partij te bewaren, omdat de tegenstanders zich heftiger roerden als de vrouwen opkwamen. Daarom heeft het zo lang geduurd."

Cover van 'Mannen van Gods Woord', boek over 100 jaar SGP (foto: Omroep Zeeland)

In het nieuw uitgebrachte boek Mannen van Gods Woord, de Staatkundig Gereformeerde Partij 1918/2018 schrijft politicoloog Hans Vollaard dat het niet vanzelfsprekend is dat de bevindelijk gereformeerden op de SGP blijven stemmen.

'Jeugd met smartphone in de hand'

Dat is Janse wel met hem eens. "De jeugd loopt ook met de smartphone in de hand en die worden ook daardoor beïnvloed en als de SGP zich niet op social media zichtbaar maakt dan verdwijn je in de luwte en dat is ook niet de bedoeling."

Gods woord blijft onveranderd, de tijden en de mensen veranderen wel, maar dat niet. Ik denk dat we daarom ook al honderd jaar bestaan." Lilian Janse, SGP Vlissingen

Dat haar partij al honderd jaar bestaat vervult Janse met trots. "Ik heb nog geen slingers opgehangen, maar ik sta er wel bij stil. Ik ben er trots op dat we honderd jaar oud zijn. We zijn een partij die altijd haar Bijbelse standpunten vasthoudt. Gods woord blijft onveranderd, de tijden en de mensen veranderen wel, maar dat niet. Ik denk dat we daarom ook al honderd jaar bestaan."

'Taartje erbij'

Slingers ophangen doet ze dus niet, maar iets lekkers bij de koffie zit er voor de Vlissingse krantenbezorgster nog wel in. "Ik ben al klaar met mijn dagelijkse krantenronde, dus zo naar huis koffie drinken én een taartje erbij."

