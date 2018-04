Verhouding buschauffeurs en werkgevers bereikt nieuw dieptepunt

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is niet bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen", zegt FNV-onderhandelaar Jack d'Hooge uit Terneuzen over de rechtsgang van de werkgevers. Tegelijkertijd is hij niet verrast door de zet. "Maar het was wel te verwachten. Dit kunnen ze doen, maar het zal de relaties met de werknemers niet verbeteren."

De vakbonden bereiden een staking van twee dagen voor. Komende maandag en dinsdag zouden de chauffeurs dan het werk neerleggen, waardoor twee dagen lang nergens in het land streekbussen zouden rijden.

Ultimatum

Gisteravond liep het ultimatum af dat de bonden aan de werkgevers gesteld hadden. Volgens D'Hooge kwam daar pas op het allerlaatste moment antwoord op. "Gisteravond laat, op de valreep, kwamen ze nog met een reactie, maar ze kwamen daarbij niet met een acceptabel bod."

Daarom ziet hij geen andere optie dan staken. "Die staking houden wij liever ook niet. Maar deze discussie loopt al vanaf december en ze blijven het maar vooruit schuiven. We komen niks verder zo, dus we kunnen niet anders."

Tegelijkertijd zeggen de werkgevers, bij monde van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), dat de bonden helemaal niet uit zijn op een akkoord.

'Staking maatschappij-ontwrichtend'

Bovendien vreest de organisatie de aangekondigde grootschalige ov-staking aan het begin van de meivakantie maatschappij-ontwrichtend zal zijn. "Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje uit naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in", aldus VWOV-voorzitter Fred Kagie.

In januari werd het streekvervoer in Zeeland ook al platgegooid door de bonden. Na de dreiging dat er meer stakingen zouden volgen, werden door de werkgevers toezeggingen gedaan en werden nieuwe stakingen afgeblazen. Maar nu zijn de onderhandelingen opnieuw stukgelopen.

Of er ook daadwerkelijk gestaakt gaat worden maandag en dinsdag hangt volgens de Terneuzense vakbondsman af van de werkgevers. "Zij moeten nu met een goed bod komen waarover we kunnen praten en ons weer terug uitnodigen aan de onderhandelingstafel."

'Eisen niet absurd'

Desgevraagd zegt hij dat het niet ligt aan de eisen. "Die zijn zeker niet absurd. We willen gewoon fatsoenlijk ons werk kunnen doen. Je ziet precies hetzelfde bij de zorg, de politie en noem maar op. In alle sectoren van de dienstverlening zie je dezelfde problemen opkomen, namelijk dat werkgevers weigeren om werknemers goede werkomstandigheden geven waarin je goed met de werkdruk om kan gaan."

Hoewel er ook over de hoogte van de lonen onderhandeld wordt, is de werkdruk voor D'Hooge het centrale thema. "De looptijd was ook te lang en het loon zat er ook bij, maar het gaat ons toch echt voornamelijk om de werkdruk."

Nieuw ultimatum

De vakbonden hebben nu de werkgevers een nieuw ultimatum gesteld. Als ze niet voor komende maandag met een acceptabel bod komen, gaat de geplande 48-uursstaking door en rijden er dus twee dagen geen streekbussen in onze provincie.

