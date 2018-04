Geen Giro d'Italia voor Antwan Tolhoek

Antwan Tolhoek (foto: LottoNL-Jumbo)

De knieklachten van Tolhoek zijn over en inmiddels zit hij alweer op de fiets, maar hij is nog niet wedstrijdfit. In maart moest de wielrenner uit Yerseke zich afmelden voor de Ronde van Catalonië omdat hij een knieblessure had opgelopen.

"Hij heeft niet de ideale voorbereiding kunnen rijden die nodig is voor de Giro", zegt persvoorlichter Ard Bierens van Team LottoNL-Jumbo. Zo miste Tolhoek klassiekers als de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

"Antwan moet nu eerst wedstrijdfit worden en daar gaan we een plan voor maken", vervolgt Bierens. Tolhoek wordt in de Giro-selectie vervangen door Bert-Jan Lindeman. De andere renners die namens Team LottoNL-Jumbo meedoen zijn: Robert Gesink, Jos van Emden, Danny van Poppel, Koen Bouwman, George Bennett, Enrico Battaglin en Gijs van Hoecke.

