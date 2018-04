Betrapte insluipers na achtervolging opgepakt

Arrestatie (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Een insluiping is een soort inbraak, waarbij de dieven geen deur of raam hoeven te forceren om binnen te komen, zoals wanneer de bewoner de deur niet op slot heeft gedaan. Dit is net zozeer strafbaar als een inbraak.

Omschrijving van de vluchtauto

Nadat de twee mannen in de woning betrapt werden, gingen ze ervandoor. Een getuige gaf een omschrijving van de vluchtauto door aan de politie. Meerdere politie-eenheden zetten vervolgens de achtervolging in.

Bij Burgh-Haamstede stonden meerdere politiewagens de vluchtwagen op te wachten. De auto werd rond 14.35 uur op de Steursweg aan de kant gezet. In de auto werden allerlei spullen gevonden die volgens de politie vermoedelijk gestolen zijn. De twee Rotterdammers zitten nog vast voor verder onderzoek.