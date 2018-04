Deel dit artikel:











Op zoek naar huismussen en vleermuizen bij Hansweertse dijk

Het Waterschap Scheldestromen begint nog deze week met een natuuronderzoek in en om het projectgebied van de dijkversterking Hansweert. Het onderzoek is nodig als voorbereiding op de dijkversterking die over enkele jaren in Hansweert wordt uitgevoerd.

Hansweert ligt tegen de dijk aan (foto: Omroep Zeeland) Voordat het waterschap de dijk mag versterken moet het verplicht de aanwezige natuurwaarden inventariseren van de Wet Natuurbescherming. Het onderzoek vindt plaats tussen april en september van dit jaar en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BTL. Huismussen Het onderzoek richt zich op het vastleggen van de bestaande situatie ten aanzien van de aanwezigheid van vogels, planten, vleermuizen, zoogdieren, vissen en amfibieën. Deze week wordt begonnen met het inventariseren van huismussen. Volgende week breidt het onderzoek zich uit naar vleermuizen. Medewerkers van BTL gaan dan met een vleermuisdetector in en om het projectgebied de aanwezigheid van vleermuizen inventariseren. Dat is een kastje ter grootte van een mobiele telefoon, waarmee de aanwezigheid van vleermuizen opgespoord kan worden. Dit gebeurt in de avond- en ochtendschemer. Nieuwe veiligheidsnormering De dijk bij Hansweert werd vorig jaar als onvoldoende sterk beoordeeld, vanwege de nieuwe veiligheidsnormering die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Daarom moet er bijna 5,2 kilometer aan dijk worden versterkt. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen bij Hansweert tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Het waterschap omschrijft dit zelf als een 'megaklus'. Het project gaat tientallen miljoen kosten. Lees ook: Schore heeft veel vragen over dijkversterking

Moeten in Hansweert weer huizen wijken voor de dijk?

Deze dijk is een megaklus voor het waterschap