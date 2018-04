Deel dit artikel:











Trekkerrijder belandt in sloot en raakt gewond

Bij een ongeluk met een trekker is vanochtend de bestuurder van het landbouwvoertuig gewond geraakt. De trekker was door nog onbekende oorzaak bij Middelburg de sloot in gereden.

Het ongeluk gebeurde rond 09.35 uur op de Zinderweg, een doodlopende weg die een kruising deelt met de Abeelseweg De bestuurder raakte gewond en is in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De trekker raakte niet beschadigd bij het ongeluk. De trekker raakte bij het ongeluk niet beschadigd (foto: HV Zeeland)