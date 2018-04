Waarschuwing: geen melding van belastingaanslag SaBeWa door storing

Sabewa (foto: Omroep Zeeland)

De storing duurde van 23 maart tot 18 april, precies in de periode waarin Sabewa Zeeland ook de belastingaanslagen heeft verstuurd. Daarom waarschuwen de gemeenten om voor de zekerheid te controleren of je geen berichten van SaBeWa hebt ontvangen in je MijnOverheid-inbox.

Voor het eerst ook digitaal

Vorig jaar werd de post SaBeWa voor het eerst ook digitaal aangeboden. In juni kregen zo'n Zeeuwse 15.000 huishoudens een aanmaning omdat ze hun SaBeWa belastingaanslag niet op tijd hadden betaald. In veel gevallen bleek dat ze de belastingaanslag in de digitale brievenbus van MijnOverheid over het hoofd gezien. Daarom heeft SaBeWa toen de 7 euro aan extra aanmaningskosten kwijtgescholden.