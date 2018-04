Borsele wil weten waar de vliegen vandaan komen

Vliegvanger vol met vliegen in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. De afgelopen jaren waren er veel klachten over vliegen. Eerder onderzoek naar de oorzaak heeft niets opgeleverd.

Het nieuwe onderzoek vindt plaats in de buurt van bedrijven en in woongebieden. Wekelijks worden gegevens verzameld over onder andere aantallen, soorten en weersomstandigheden. Ook wordt gekeken naar gewijzigde lokale omstandigheden. Denk daarbij aan rottend materiaal, bemest akkerland en hobby- of boerderijdieren.

In oktober duidelijkheid

Het onderzoek start eind april en duurt tot eind september. De gemeente Borsele wil in oktober in kaart hebben wat de bron van de vliegenoverlast is.

