Vogelbescherming verontwaardigd over baggerstort Westerschelde

Visdiefje gedijt goed in natuurgebieden bij de Oosterschelde (foto: Natuurmonumenten)

De Vogelbescherming is bang dat de stort het water vertroebelt, waardoor het zoeken en vangen van vis voor de vogels lastiger wordt. "De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, de periode waarin vogels extra kwetsbaar zijn", schrijft de Vogelbescherming in een persbericht. "De visdief neemt landelijk de laatste jaren in aantal af, ook de kolonie in de Westerschelde vertoont de afgelopen jaren een negatieve trend."

'Stort na het broedseizoen'

De Vogelbescherming adviseert de stort uit te stellen tot 1 augustus, na het broedseizoen. De organisatie overweegt een bezwaar in te dienen bij de provincie, volgens de organisatie is het namelijk niet duidelijk genoeg wat de negatieve effecten voor de visdieven zijn. Het onderzoek daarnaar vindt de organisatie tekortschieten.

Een woordvoerder van North Sea Port bevestigt dat het bedrijf inderdaad van plan is de komende maanden bagger te storten in de Westerschelde. Het havenbedrijf laat weten later met een reactie te komen op de zorgen van de Vogelbescherming.