'Gevaarlijke verkeersdrukte bij scholen ligt vooral aan de ouders'

Een mentaliteitskwestie volgens Bas Vroonland van VVN en dat is moeilijker op te lossen dan een zebrapad of extra parkeerplaatsen aanleggen. Basisscholen proberen zelf wel iets te doen aan de autodrukte, zoals een 'kiss en ride' of 'zoen en zoef-zone' voor de school, maar een echte oplossing is dat niet. Driekwart van de basisscholen in Zeeland heeft te maken met onveilige situaties rondom school tijdens de in-en uitlooptijden van de school.

(foto: Loesje)

Het Kroonjuweel in Oost-Souburg is daar een voorbeeld van. De christelijke basisschool Het Kompas en de openbare school Het Mozaïek zitten samen in een groot gebouw in een nieuwbouwwijk aan de rand van het dorp. Vooral bij slecht weer is het een chaos voor de school. Auto's parkeren op de stoep en zelfs op het zebrapad waar kinderen moeten oversteken. Voor ouders, de schooldirecteur en omwonenden al jaren een bron van zorg.

Directeur Joost Luteijn van basisschool Het Kompas in Oost-Souburg vindt dat de verantwoordelijkheid gedeeltelijk bij de ouders ligt, maar voor een deel wijt hij het ook aan het toenemende leerlingenaantal en de slechte toegangswegen naar zijn school.

Omroep Zeeland plaatste drie weken geleden een filmpje op facebook met de vraag te reageren als het herkenbaar was voor de basisschool van hun kinderen. Er kwamen 130 reacties binnen. Dorp of stad maakt blijkbaar geen verschil, onveilige situaties rondom school op de haal- en brengtijden komen overal in Zeeland voor.