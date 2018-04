BLØF neemt Geike Arnaert mee naar GraauwRock

Zanger Paskal Jakobsen van BLØF in de Ziggo Dome (archieffoto) (foto: ANP Kippa)

Geike Arnaert was jarenlang de zangeres van de Belgische band Hooverphonic. In 2018 scoorde ze samen met BLØF een nummer 1-hit in Nederland en Vlaanderen met het nummer Zoutelande.

Line-up compleet

Op Facebook meldt de organisatie dat de line-up van GraauwRock 2018 nu echt compleet is. Naast BLØF en Arnaert, zullen ook Wulf, Daredevils, Son Mieux, PEER, Herman Brock Jr, The U2 Tribute en de winnaar van The Road to GraauwRock 2018 te zien zijn op de voetbalvelden van VV Graauw.

