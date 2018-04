Zeeuwse dingt mee naar titel Wetenschapstalent

Anne Lafarre genomineerd voor titel Wetenschapstalent (foto: Tilburg University)

Samen met 24 andere genomineerden dingt Lafarre met haar onderzoek mee naar de titel. De keuze wordt bepaald door een vakjury en door publieksstemmen. De stembussen zijn vanmorgen geopend.

Blockchaintechnologie

De Terneuzense student doet onderzoek naar beursgenoteerde ondernemingen. Lafarre onderzoekt hoe vergaderingen van aandeelhouders van grote bedrijven moderner kunnen worden, waardoor de aandeelhoudersparticipatie groter wordt. Volgens Lafarre gaan aandeelhouders vaker naar vergaderingen als ze ook echt meer te zeggen hebben. Lafarre bekijkt of onder meer blockchaintechnologie ingezet kan worden.

Een blockchain wordt in het Nederlands ook wel blokketen genoemd. Het een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens.

De winnaar wordt op 31 mei bekendgemaakt tijdens het evenement New Scientist Live in TivoliVredenburg in Utrecht. De organisator van de wedstrijd is het tijdschrift New Scientist. Het omschrijft zichzelf als 'hét internationaal toonaangevende magazine over wetenschap en technologie'. Sinds juni 2013 is er ook een editie van het tijdschrift in het Nederlands.