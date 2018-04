Honderd jaar mannen van Gods Woord

Mannen van Gods Woord, de Staatkundig Gereformeerde Partij 1918/2018. Het boek van Hans Vollaard, politicoloog aan de Universiteit Utrecht, beschrijft een eeuw SGP. De oprichting vond plaats in de consistorie, het bijgebouw, van de kerk van de Gereformeerde Gemeenten aan de Segeersstraat in Middelburg. Maar plannen waren er al langer. In 1917 werd een kiesvereniging opgericht in Krabbendijke, die als voorloper van de SGP wordt beschouwd.

Voorlopig zijn we nog niet van de SGP af. " Hans Vollaard, politicoloog

Oprichter van de SGP was Gerrit Hendrik Kersten (Deventer, 1882). Kersten was dominee in Meliskerke en later in Yerseke. In 1907 was hij al nauw betrokken bij de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten. Maar een kerk was niet voldoende. Hij vond dat christenen zich niet alleen moesten richten op het hiernamaals, maar zich ook actief behoorden in te zetten voor de maatschappij hier op aarde. Dat vroeg om politieke betrokkenheid.

Het voormalig woonhuis van dominee G.H. Kersten in Rotterdam (foto: Omroep zeeland)

In sommige gebieden is de SGP goed vertegenwoordigd. Dat geldt vooral voor de Bible Belt, waartoe ook een deel van Zeeland behoort. Maar landelijk gezien is de SGP altijd klein geweest. Dat betekent niet dat de partij ten prooi valt aan de ontzuiling. "Voorlopig zijn we nog niet van de SGP af," zegt Hans Vollaard,"je hoeft maar op zondag in Zeeland rond te kijken en dan zie je heel veel kerkgangers waar de partij haar kiezers uit put."

Wel is het volgens de politicoloog steeds minder vanzelfsprekend dat bevindelijk gereformeerden automatisch SGP stemmen. "Ze moeten bewust op zoek gaan naar kiezers en aan zich binden", zegt Vollaard.

