Extra geld voor veilige provinciale wegen

Gedeputeerde Harry van der Maas pleit al langer voor veilige N-wegen en is daarom blij met het bericht van de rijksoverheid. "Vorig jaar hadden we achttien dodelijke slachtoffers van de 600 in heel Nederland", vertelt Van der Maas. Hij wil de weg op Noord-Beveland richting de Zeelandbrug en een traject bij Terneuzen veiliger maken.

Eigen bijdrage

Het Rijk investeert ruim €1,5 miljoen in Zeeland, 25 procent van de totale kosten om de provinciale wegen veiliger te maken. De provincie moet zelf dus nog €5 miljoen bijleggen. Van der Maas wil er alles aan doen om dit bij elkaar te krijgen. "De weggebruiker moet veilig gebruik kunnen maken van de weg en we willen ongevallen met dodelijke afloop voorkomen. Daar wil ik best wat geld voor uittrekken", zegt van der Maas.

Wanneer de werkzaamheden gaan beginnen is nog onbekend, het is in ieder geval de bedoeling dat dit nog in 2018 gaat gebeuren.

