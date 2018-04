De Nooijer genomineerd voor Rinus Michels Award

Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures)

De Nooijer vindt nominatie een mooie waardering

De Nooijer is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van FC Dordrecht. Ondanks de bescheiden financiële middelen van de club heeft hij zich weten te plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie, via het winnen van de derde periodetitel. De laatste weken presteert de club, waar ook de Zeeuwen Julius Bliek uit Burgh-Haamstede en Karim Bannani uit Terneuzen onder contract staan, minder. FC Dordrecht is afgezakt naar de dertiende plaats op de ranglijst.

Concurrenten

In totaal maken vijf trainers uit de Jupiler League kans op het winnen van de Rinus Michels Award. Naast De Nooijer zijn dat Michael Reiziger (Jong Ajax), Mike Snoei (Telstar), Dick Lukkien (FC Emmen) en Henk de Jong (De Graafschap).

Eerder genomineerd

Het is voor De Nooijer de tweede keer dat hij wordt genomineerd voor de prijs. In 2013 maakte hij als trainer van hoofdklasser GOES kans op de Rinus Michels Award voor amateurtrainers, maar toen bleef het bij een nominatie.

Gérard de Nooijer is genomineerd voor de Rinus Michels Award. (foto: Orange Pictures)

De Rinus Michels Award wordt op 11 mei uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres van de trainersvakbond VVON. Dat wordt gehouden in het stadion van PEC Zwolle. De nacompetitie begint voor FC Dordrecht op dinsdag 1 mei.