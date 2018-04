Officieren mariniers achter uitspraken commandant tegen verhuizing kazerne

Marc de Natris (foto: RTV Utrecht)

"Ik vind dat de commandant van het korps leiderschap heeft getoond. Politiek is het niet wenselijk, maar hij staat pal voor zijn mensen. En dat is waar een commandant voor is, pal staan voor je mensen, ofwel stel de mariniers centraal", zegt De Natris. Mootry deed zijn uitspraken tegen de verhuizing van de marinierskazerne in het mariniersblad QPO.

'We zijn hier diep door getroffen in Vlissingen'

De uitspraken van Mac Mootry vielen niet in goede aarde in Vlissingen. De gemeente heeft samen met de provincie om opheldering gevraagd bij de minister van Defensie over de uitspraken van de commandant van het Korps Mariniers. Loco-burgemeester John de Jonge van de gemeente Vlissingen zegt onaangenaam verrast te zijn door de berichtgeving.

John de Jonge, loco-burgemeester van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb er alle begrip voor dat hij in de interne media van de mariniers begrip toont voor de zorgen die zijn manschappen hebben. Maar op het moment dat hij de suggestie wekt dat de politiek het besluit nog eens moet overwegen... daar zijn we wel diep door getroffen in Vlissingen", aldus De Jonge.

De Jonge noemt het ondenkbaar dat de verhuizing niet doorgaat, maar zou graag zien dat de minister van Defensie helderheid schept en aan de buitenwereld bevestigt dat de verhuizing doorgaat. "Zo'n signaal zou heel goed zijn. De contracten zijn getekend, de voorbereidingen lopen volop. Wat ons betreft zijn de mariniers nog steeds meer dan welkom."

Loco-burgemeester John de Jonge is 'onaangenaam verrast', maar ook strijdbaar na de uitspraken van de commandant.

Geen mariniers, wél een nieuwe kazerne

Marc de Natris van de Vereniging van Marineofficieren vindt overigens wél dat Vlissingen een nieuwe kazerne moet krijgen, maar niet voor de mariniers. "Dat moet een multifunctionele kazerne worden. Een plek waar de hele krijgsmacht terecht kan en ook de douane." Want door de Brexit wordt Vlissingen een belangrijk punt: "Dat wordt een belangrijke haven voor de invoer. De douane en marechaussee moeten daar worden uitgebreid."

Voorzitter marineofficieren over verhuizing

De voorman van de marineofficieren en de korpscommandant zijn niet de eerste die de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen afwijzen. Eerder lieten de mariniers en hun vakbonden al weten er niets voor te voelen om te verhuizen naar Zeeland. Ze denken dat er geen banen zijn voor hun partners en dat de situatie op de woningmarkt in Zeeland slecht is.

Het Korps Mariniers kampt momenteel met leegloop en werving van nieuwe mariniers loopt stroef. Verhuizing naar Vlissingen zou dat allemaal nog erger maken zeggen de tegenstanders. Voorstanders van de verhuizing naar Zeeland zijn van mening dat de leegloop wordt veroorzaakt door de slechte arbeidsomstandigheden bij defensie en de aantrekkende economie.

