Uitslagen amateurvoetbal dinsdag 24 april

SSV'65 uit Goes is vanavond opgerukt naar de tweede plaats in de 2e klasse E van het zaterdagvoetbal. De Bevelandse club won ondanks een achterstand bij rust met 4-2 van DBGC. Bekijk hieronder de uitslagen van vandaag in het amateurvoetbal.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) 2e klasse E SSV'65 wint dankzij een sterke tweede helft van DBGC. In de eerste helft kwam de thuisploeg via Thomas Mattheijer op voorsprong, maar bij rust was het 1-2 voor DBGC. In de tweede helft zorgde René Zwamborn voor de gelijkmaker, bracht Mattheijer SSV'65 weer op voorsprong en zette Claude de Smit de eindstand op het bord. 3e klasse A De Bevelanders wint op bezoek bij FC Dauwendaele en pakt belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. In de eerste helft zette Aykut Akbulut Bevelanders op voorsprong. Na rust zorgde Levi Tamboer voor de gelijkmaker, maar Jim Strating werd namens de bezoekers de matchwinner. 4e klasse A In de 4e klasse wint SKNWK het inhaalduel van Zeeland Sport met 2-0. Dion de Jonge scoorde beide treffers. De eerste voor rust en in de tweede helft uit een strafschop.